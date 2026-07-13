В Минздраве Приморья рассказали о состоянии подростка с оторванным пальцем

В Министерстве здравоохранения Приморского края заявили, что подросток, у которого оторвало палец в результате обрушения пирса в бухте Муравьиная в приморском городе Артем, находится в состоянии средней степени тяжести.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии