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В Минздраве Приморья рассказали о состоянии подростка с оторванным пальцем

В Минздраве Приморья рассказали о состоянии подростка с оторванным пальцем

В Министерстве здравоохранения Приморского края заявили, что подросток, у которого оторвало палец в результате обрушения пирса в бухте Муравьиная в приморском городе Артем, находится в состоянии средней степени тяжести.

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