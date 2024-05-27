Госдума одобрила штрафы до 30 тысяч за пьяную езду на электросамокатах

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил законопроект о введении штрафов в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей за нарушения при управлении электросамокатами, а также за невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования, передает ДумаТВ.
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