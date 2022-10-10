Со всей дури в дорожный знак: автомобиль рванул на перекрестке, но неудачно

Пользователи соцсетей Уссурийска в минувшие выходные рассуждали о причинах ДТП, произошедшего 8 октября, в субботу, на улице Некрасова возле магазина "5 вкусов".
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