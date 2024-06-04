Запущено серийное производство LADA NIVA Travel с сервисами Яндекс

LADA объявляет о старте производства LADA NIVA Travel с новой мультимедийной системой. LADA EnjoY Pro обладает расширенным функционалом и интегрированными сервисами Яндекса: Навигатор, Яндекс Музыка, Букмейт.
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