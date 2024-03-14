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Спартак — Оренбург: прогноз на матч 14 марта 2024, Фонбет Кубок России

Спартак — Оренбург: прогноз на матч 14 марта 2024, Фонбет Кубок России

14 марта, в четверг, московский «Спартак» на своем поле сыграет с «Оренбургом» в рамках ответного матча четвертьфинала Фонбет Кубка России.

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