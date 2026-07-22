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Царьград

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Лерчек не сдается. Что происходит с блогером после девятого курса химиотерапии

Лерчек не сдается. Что происходит с блогером после девятого курса химиотерапии

Лерчек завершила девятый курс химиотерапии и рассказала, как проходит лечение.Блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, сообщила о завершении девятого курса химиотерапии.

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