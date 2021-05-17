Юмор и радость

155 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Жители Окленда построили под эстакадой комплекс длябездомных

Жители Окленда построили под эстакадой комплекс длябездомных

Жители Окленда, пораженные жилищным кризисом, построили комплекс под путепроводом с горячим душем, полностью оборудованной общей кухней, открытой печью для пиццы и медицинским кабинетом для примерно 300 бездомных, живущих в близлежащих лагерях.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх