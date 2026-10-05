Выручка фитнес-рынка РФ выросла на 12,7%, но темп снизился

Выручка российского фитнес-рынка за девять месяцев 2026 года выросла на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 179,74 млрд рублей, однако темпы роста отрасли к осени резко замедлились, сообщила президент Национального фитнес-сообщества (официальный партнер Минспорта РФ) Елена Силина.