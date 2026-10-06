Тематическую карту «Тройка» выпустили к 21-летию «Аэроэкспресса»

В Москве выпустили тематическую карту «Тройка», посвященную 21-летию «Аэроэкспресса». Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
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