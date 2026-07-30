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Суперцунами для Британии: российское оружие Судного дня вызвало тревогу в НАТО

Суперцунами для Британии: российское оружие Судного дня вызвало тревогу в НАТО

ПЕКИН, 30 июля, ФедералПресс. На фоне роста напряженности между Россией и НАТО Москва заявила о выходе на новый уровень в создании подводного оружия стратегического назначения – беспилотного аппарата «Посейдон», который на Западе ранее называли «оружием Судного дня».

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