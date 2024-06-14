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В России вводят штраф до 30 тыс. рублей за высадку инвалидов из транспорта

В России вводят штраф до 30 тыс. рублей за высадку инвалидов из транспорта

Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации и говорит о том, что люди с первой группой инвалидности, следующие без сопровождения и не подтвердившие оплату проезда либо право на бесплатный или льготный проезд, имеют право продолжить маршрут дальше.

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