Марк Уильямс великолепно сыграл против Фаня Чжэнъи на турнире British Open 2023

Марк Уильямс одержал комфортную победу над Фанем Чжэнъи, а Хоссейн Вафаей нанес поражение новичку Хэ Гуоцяну в четвертьфинале на турнире British Open 2023 в Челтнеме, сообщает WST Марк Уильямс (фото: WST) Все новости и результаты British Open 2023 Турнирные таблицы, результаты British Open 2023 Квалификация British Open 2023 Голосования и опросы British Open 2023 Расписание трансляций British Open 2023 Видео British Open 2023 МаркУильямс и Хоссейн Вафаей завершили свои четвертьфинальные матчи великолепными победами и показали превосходную форму.