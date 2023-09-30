Снукерист.ру
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Снукерист.ру

23 подписчика

Марк Уильямс великолепно сыграл против Фаня Чжэнъи на турнире British Open 2023

Марк Уильямс великолепно сыграл против Фаня Чжэнъи на турнире British Open 2023

Марк Уильямс одержал комфортную победу над Фанем Чжэнъи, а Хоссейн Вафаей нанес поражение новичку Хэ Гуоцяну в четвертьфинале на турнире British Open 2023 в Челтнеме, сообщает WST Марк Уильямс (фото: WST) Все новости и результаты British Open 2023 Турнирные таблицы, результаты British Open 2023 Квалификация British Open 2023 Голосования и опросы British Open 2023 Расписание трансляций British Open 2023 Видео British Open 2023 МаркУильямс и Хоссейн Вафаей завершили свои четвертьфинальные матчи великолепными победами и показали превосходную форму.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх