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В России увеличились закупки вакцин от COVID-19. Пластик может попадать в облака? Главное к утру понедельника

В России фиксируется рост заболеваемости COVID-19, регионы начали готовиться. «RuNews» собрал важные события, произошедшие к утру понедельника: Российские регионы заметно нарастили объемы закупки вакцин от COVID-19 на роста заболеваемости.

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