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‼️ Целью баллистических ракет в Киеве были здания СБУ (21 фото)

‼️ Целью баллистических ракет в Киеве были здания СБУ (21 фото)

Простые англичане считают, что в неотвратимости возмездия русским равных нет ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Эта страшная трагедия в очередной раз стала водоразделом… Между людьми и нелюдью в лице профессиональных западных политиков, профессиональных западных пропагандонов, выдающих себя за журналистов, российской либерды, открыто демонстрирующей своё уродливое рыло, и радостно гогочущей публики из сопредельного королевства, создающей видеоигры и новые ресторанные тематические меню, в которых задействованы «Крокус» и наши жертвы.

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Комментарии
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Нина Грекова
Давно надо было бить по Банковой в Киеве. А вот Зеленскому и его шайке - нельзя дать скрыться. Его надо судить - открытым народным судом и на пожизненное в одиночную камеру. За все его злодеяния и этого мало... сколько людей уничтожил...
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4 час.
VG
Vasily Golov
Это сверхзвуковые ракеты наземного базирования.Тополя М впереди и по мостам через реки у границы с Европой.
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3 час.
V K
О задержанных террористах запад пишет: &quot;притащили в суд со следами пыток&quot;. А мне не понятно, если при задержании преступника, ему по морде прилетело, то это уже &quot;пытки&quot;? Да пусть радуются, что живые!!! А все эти либерально-западные СМИ вместе с их политическими лидерами могут отправляться... Да-да, именно в том направлении!
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3 час.

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