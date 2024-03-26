‼️ Целью баллистических ракет в Киеве были здания СБУ (21 фото)

Нина Грекова Давно надо было бить по Банковой в Киеве. А вот Зеленскому и его шайке - нельзя дать скрыться. Его надо судить - открытым народным судом и на пожизненное в одиночную камеру. За все его злодеяния и этого мало... сколько людей уничтожил...

VG Vasily Golov Это сверхзвуковые ракеты наземного базирования.Тополя М впереди и по мостам через реки у границы с Европой.