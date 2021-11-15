Строительство спортзала около школы № 6 подорожало до 163 миллионов. Ищут подрядчика

Строительство спортзала около школы № 6 подорожало до 163 миллионов. Ищут подрядчика

Уссурийская Дума на внеочередном заседании одобрила выделение 20 млн рублей из городского бюджета на строительство спортзала около школы № 6.

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