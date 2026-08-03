Украина меняет маршруты полета ракет «Фламинго» для усиления эффекта атак Украинские военные меняют маршруты полета ракет «Фламинго» для более эффективного поражения целей на территории РФ.
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Украина меняет маршруты полета ракет «Фламинго» для усиления эффекта атак Украинские военные меняют маршруты полета ракет «Фламинго» для более эффективного поражения целей на территории РФ.
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