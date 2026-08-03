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Украина меняет маршруты полета ракет «Фламинго» для усиления эффекта атак

Украина меняет маршруты полета ракет «Фламинго» для усиления эффекта атак Украинские военные меняют маршруты полета ракет «Фламинго» для более эффективного поражения целей на территории РФ.

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