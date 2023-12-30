RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 222 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иванов
    Запросили... Вы еще ноту протеста в туалет отправьте!Россия запросила ...
  • лина любимцева
    Этих "неоднократно судимых" ВООБЩЕ выпускать на волю нельзя. Они опасны для окружающих. В том, что гибнут безвинные л...Суд постановил ар...
  • Иван
    А как же "наш" Президент ФИДЕ  Аркадий Дворкович? И не поставить Судью на место по всем правилам закона? Где сказано,...Непомнящий пожела...

В Турции устроили протест после отмены матча за Суперкубок в Саудовской Аравии

В Турции устроили протест после отмены матча за Суперкубок в Саудовской Аравии

Около посольства Саудовской Аравии в Анкаре вывесили флаги Турции и портреты основателя республики Мустафы Кемаля Ататюрка в знак протеста против запрета использовать баннер с лозунгом политика во время отменённого в Эр-Рияде матча за Суперкубок страны по футболу между стамбульскими «Фенербахче» и «Галатасараем».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх