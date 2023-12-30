В Турции устроили протест после отмены матча за Суперкубок в Саудовской Аравии

Около посольства Саудовской Аравии в Анкаре вывесили флаги Турции и портреты основателя республики Мустафы Кемаля Ататюрка в знак протеста против запрета использовать баннер с лозунгом политика во время отменённого в Эр-Рияде матча за Суперкубок страны по футболу между стамбульскими «Фенербахче» и «Галатасараем».