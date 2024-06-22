В парке «Зарядье» открывается фестиваль «Театральные выходные»

В парке «Зарядье» 22 и 23 июня пройдет фестиваль «Театральные выходные», который будет посвящен юбилеям со дня рождения писателей Виктора Астафьева, Бориса Васильева, Булата Окуджавы, Василия Шукшина и великого русского поэта Александра Пушкина, сообщает Телеграм-канал Департамента культуры Москвы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии