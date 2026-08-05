Кобахидзе укрепляет связи Грузии со странами Средней Азии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подчеркнул значимость политического и экономического сотрудничества со странами Средней Азии, включая Казахстан и Узбекистан, с которыми в 2026 году установлены стратегические партнерства для укрепления связей в регионе.
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