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Царьград

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Кобахидзе укрепляет связи Грузии со странами Средней Азии

Кобахидзе укрепляет связи Грузии со странами Средней Азии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подчеркнул значимость политического и экономического сотрудничества со странами Средней Азии, включая Казахстан и Узбекистан, с которыми в 2026 году установлены стратегические партнерства для укрепления связей в регионе.

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