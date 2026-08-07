Пиарструктура задачу выполнила О проблемах украинского «Иностранного легиона» Тема латиноамериканских наемников на стороне ВСУ стала одной из трендовых в инфосегменте СМИ Латинской Америки.
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Пиарструктура задачу выполнила О проблемах украинского «Иностранного легиона» Тема латиноамериканских наемников на стороне ВСУ стала одной из трендовых в инфосегменте СМИ Латинской Америки.
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