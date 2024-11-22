Россиян попросили быть бдительнее во время «черной пятницы»

Аферисты подделывают сайты и рассылают вредоносные ссылки, чтобы обмануть россиян во время "черной пятницы" Мошенники создают псевдосайты популярных брендов, на которых предлагают большую скидку на товары в честь «черной пятницы», или рассылают вредоносные ссылки.
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