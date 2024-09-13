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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Реджеп Эрдоган, Крым и спецслужбы: борьба за новый передел мира начинается

Реджеп Эрдоган, Крым и спецслужбы: борьба за новый передел мира начинается

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины. Об этом он сказал в видеообращении к участникам IV саммита «Крымской платформы», — политического шоу, которое придумано киевским режимом для захвата Крыма.

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Комментарии
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Стефания Новак
Вот и &quot;друг&quot; на который надеется наш Президент. Причем это длится давно, но Путин делает вид , что не понимает и ничего не слышит! Может пора дать отпор эту эрдогану?!
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20 час.
Traveller
Любитель барашков не думает о северной чвсти о. Кипр?
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20 час.

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