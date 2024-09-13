Реджеп Эрдоган, Крым и спецслужбы: борьба за новый передел мира начинается

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины. Об этом он сказал в видеообращении к участникам IV саммита «Крымской платформы», — политического шоу, которое придумано киевским режимом для захвата Крыма.
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