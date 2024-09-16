Маршруты не изменятся. В Барнауле перенесли сроки ремонта переезда на площади Октября

Начало капитального ремонта сдвинули на неопределенный срок В Барнауле перенесли сроки ремонта трамвайного переезда на площади Октября, из-за которого должны были измениться маршруты общественного транспорта, сообщает мэрия.
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