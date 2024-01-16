12.01.2024Самые маленькие жители Горбацевичской средней школы - учащиеся первого класса - хорошо знакомы с народными традициями.
Колядки.
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12.01.2024Самые маленькие жители Горбацевичской средней школы - учащиеся первого класса - хорошо знакомы с народными традициями.
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