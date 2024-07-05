Назначен новый прокурор Каракулинского района Удмуртии Михаил Никифоров

1 июля в Каракулинском районе Удмуртии был представлен новый прокурор. Это произошло после того, как 25 июня этого года Генеральный прокурор России подписал приказ о назначении на эту должность советника юстиции Михаила Никифорова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии