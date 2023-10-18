"Иноагентский" штраф Галкину оказался ошибкой

Информация о том, что на покинувшего в 2022 году Россию телеведущего и юмориста Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) составили протокол о нарушении закона об иностранных агентах, не соответствует действительности.
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