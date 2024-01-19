Замглавы МИД Богданов: Россия готова оказать гуманитарное содействие Нигеру

Замглавы МИД России Михаил Богданов на встрече с нигерийскими министром иностранных дел Бакари Йау Сангаре и министром обороны этой страны Салифу Моди заявил о готовности Москвы помочь им с решением социально-экономических проблем, включая оказание гуманитарного содействия.