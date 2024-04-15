Россия такого не потерпит: смелая идея Риши Сунака настроить Монголию против России и Китая провалилась. Делюсь подробностями

Надежда Белугина

И эти вездесущие дельцы ещё арестовать мечтают нашего президента. Вот кого давно пора лишить свободы за постоянное вмешательство в чужие страны, которое потом оборачивается грабежом и лишением независимости. Монголия свободная страна зря нами оставлена без внимания. Всё, что имеет статус независимости, тут же попадает под колпак загребущих рук запада. И ведь соглашаются недальновидные руководители иметь с ними дело. А ведь "Коготок увяз - всей птичке пропасть"