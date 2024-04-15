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Россия такого не потерпит: смелая идея Риши Сунака настроить Монголию против России и Китая провалилась. Делюсь подробностями

Россия такого не потерпит: смелая идея Риши Сунака настроить Монголию против России и Китая провалилась. Делюсь подробностями

Сегодня 13K прочитали Здравствуйте, друзья! Как недавно сообщали в китайском издании Sohu, в Британии планируют начать сотрудничество с Монголией для того, чтобы настроить это государство против России и Китая.

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Комментарии
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Надежда Белугина
И эти вездесущие дельцы ещё арестовать мечтают нашего президента. Вот кого давно пора лишить свободы за постоянное вмешательство в чужие страны, которое потом оборачивается грабежом и лишением независимости. Монголия свободная страна зря нами оставлена без внимания. Всё, что имеет статус независимости, тут же попадает под колпак загребущих рук запада. И ведь соглашаются недальновидные руководители иметь с ними дело. А ведь &quot;Коготок увяз - всей птичке пропасть&quot;
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