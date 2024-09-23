Как-то раньше жили в коммуналках, а сейчас семьи создавать не хотят

На западе капитализм выжил только благодаря обществу потребления, которое держится на искусственно создаваемой покупательной способности масс. Нашим властям и буржуям пора понять: хотите повысить рождаемость - дайте народу деньги. Не получится печатать, как в США - обложите богатых налогами, раскулачьте олигархов - но найдите. Иначе песец.

Астон Мартин

так они и дают - кредиты , а если зарплату большую делать так кто же кредиты тогда будет брать ???