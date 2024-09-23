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Всё о женщинах

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  • людмила макарова
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  • Астон Мартин
    так они и дают - кредиты , а если зарплату большую делать так кто же кредиты тогда  будет брать ???Как-то раньше жил...
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    На западе капитализм выжил только благодаря обществу потребления, которое держится на искусственно создаваемой покупа...Как-то раньше жил...

Как-то раньше жили в коммуналках, а сейчас семьи создавать не хотят

Как-то раньше жили в коммуналках, а сейчас семьи создавать не хотят

«Как-то раньше жили в коммуналках, домах без удобств, гостей принимали, свадьбы и поминки справляли не в кафе, а у себя дома.

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Комментарии
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Ирина Черных
Автор прав, искусственно раздуты цены на самое необходимое: жилье, лекарства, транспортные перевозки, лечение в санаториях.
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14 час.
Андрей ПандовРихтер
На западе капитализм выжил только благодаря обществу потребления, которое держится на искусственно создаваемой покупательной способности масс. Нашим властям и буржуям пора понять: хотите повысить рождаемость - дайте народу деньги. Не получится печатать, как в США - обложите богатых налогами, раскулачьте олигархов - но найдите. Иначе песец.
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13 час.
Астон Мартин
так они и дают - кредиты , а если зарплату большую делать так кто же кредиты тогда  будет брать ???
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13 час.

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