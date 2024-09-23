«Как-то раньше жили в коммуналках, домах без удобств, гостей принимали, свадьбы и поминки справляли не в кафе, а у себя дома.
Как-то раньше жили в коммуналках, а сейчас семьи создавать не хотят
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ирина Черных
Автор прав, искусственно раздуты цены на самое необходимое: жилье, лекарства, транспортные перевозки, лечение в санаториях.
Ответить
14 час.
Андрей ПандовРихтер
На западе капитализм выжил только благодаря обществу потребления, которое держится на искусственно создаваемой покупательной способности масс. Нашим властям и буржуям пора понять: хотите повысить рождаемость - дайте народу деньги. Не получится печатать, как в США - обложите богатых налогами, раскулачьте олигархов - но найдите. Иначе песец.
Ответить
13 час.
Астон Мартин
так они и дают - кредиты , а если зарплату большую делать так кто же кредиты тогда будет брать ???
Ответить
13 час.
Свежие комментарии