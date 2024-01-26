Волонтеры промаркируют маршрут до перевала Дятлова ради туристов

Маршрут Большой уральской тропы в Свердловской области будут маркировать вплоть до перевала Дятлова. Кроме этого, волонтеры хотят наполнять другие тропы экскурсионными программами, общедоступными аудиогидами и другими полезными вещами.
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