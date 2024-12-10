Власти оценили идею МВД о замораживании счетов без суда

Кабмин РФ одобрил предложение МВД о замораживании счетов без суда Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложение МВД о праве следователей блокировать счета россиян без суда на срок до 10 дней для борьбы с мошенниками, пишет РБК со ссылкой на источник в пресс-службе кабмина России.