Власти оценили идею МВД о замораживании счетов без суда

Кабмин РФ одобрил предложение МВД о замораживании счетов без суда Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложение МВД о праве следователей блокировать счета россиян без суда на срок до 10 дней для борьбы с мошенниками, пишет РБК со ссылкой на источник в пресс-службе кабмина России.
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