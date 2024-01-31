Фото своих детей не выкладывают в соцсетях 44% родителей

Исследование на тему «цифровых профилей» провел «Вебер». Россияне рассказали, где и с кем они общаются в интернете, скрывают ли свои профили от посторонних глаз, что думают об аккаунтах несовершеннолетних, приложениях для знакомства и сохранности персональных данных.