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Врач Соловьев назвал способы профилактики летних отеков

Врач Соловьев назвал способы профилактики летних отеков

Врач Андрей Соловьев посоветовал в жару пить воду, сократить соль и чаще двигаться, чтобы снизить отечность, сообщает Газета.

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