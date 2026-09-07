14-летняя футболистка умерла при странных обстоятельствах

14-летняя футболистка Аньи Марсела Пьямба умерла при неустановленных обстоятельствах в Колумбии. Ее тело нашли на берегу реки Магдалена спустя четыре дня после исчезновения, сообщает Need To Know.
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