В праздничные дни Смоленск с Москвой и Брестом свяжут дополнительные поезда

Для удовлетворения спроса на перевозки в период празднования Дня защитника Отечества и Международного женского дня «РЖД» назначает дополнительные пассажирские поезда, которые свяжут Смоленск с Москвой и городами Белоруссии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии