Игорь Ларионов назвал группу, с которой можно сравнить игру СКА

Матч завершился волевой победой армейцев со счётом 4:3. Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после поражения от СКА в Петербурге назвал музыкальную группу, с которой можно сравнить игру армейского клуба — Я сравнил игру «Торпедо» с группой AC/DC, а вот с какой группой можно сравнить хоккей СКА? Может быть, «Парк Горького»? — сказал Ларионов на послематчевой пресс-конференции.