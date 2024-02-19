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Игорь Ларионов назвал группу, с которой можно сравнить игру СКА

Матч завершился волевой победой армейцев со счётом 4:3. Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после поражения от СКА в Петербурге назвал музыкальную группу, с которой можно сравнить игру армейского клуба — Я сравнил игру «Торпедо» с группой AC/DC, а вот с какой группой можно сравнить хоккей СКА? Может быть, «Парк Горького»? — сказал Ларионов на послематчевой пресс-конференции.

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