В МИД заявили о самом глубоком кризисе в отношениях Москвы и Лондона за всю историю

Лондон настроен окончательно свернуть торгово-экономического сотрудничество с Россией. В настоящее время российско-британские отношения переживают один из самых глубоких кризисов в своей истории и возможности их нормализовать нет.
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