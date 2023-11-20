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В МИД заявили о самом глубоком кризисе в отношениях Москвы и Лондона за всю историю

В МИД заявили о самом глубоком кризисе в отношениях Москвы и Лондона за всю историю

Лондон настроен окончательно свернуть торгово-экономического сотрудничество с Россией. В настоящее время российско-британские отношения переживают один из самых глубоких кризисов в своей истории и возможности их нормализовать нет.

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