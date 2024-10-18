Мадам Санду встречает мадам Вайкуле

Говорят, фильм для идиотов, а мне нравится. Так4 , что ли?

А

Алексей

А почему Вы решили, что у Майи всё плохо? Победит тот, кто наберёт большинство, а большинство наберёт тот, кого одобрит Вашингт. обком.