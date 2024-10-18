Политика как он...
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Политика как она есть

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Мадам Санду встречает мадам Вайкуле

Мадам Санду встречает мадам Вайкуле

Ох, ну вы только посмотрите, как они все счастливы! А мадам Санду, конечно, радушная хозяйка - лично организовала тёплую дружескую встречу дорогим гостям.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Говорят, фильм  для идиотов, а мне нравится.  Так4 , что ли?
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7 час.
А
Алексей
А почему Вы решили, что у Майи всё плохо? Победит тот, кто наберёт большинство, а большинство наберёт тот, кого одобрит Вашингт. обком.
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3 час.
виталий панов
Осталось пригласить старушку Шапокляк,и они вместе с Вайкуле всю республика Молдова кормить будут!
Ответить
1 час.

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