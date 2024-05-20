Сотрудники полиции установили факт получения незаконного денежного вознаграждения

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан выявлен факт получения незаконного денежного вознаграждения судебным приставом-исполнителем Менделеевского районного отделения судебных приставов ГУ ФССП по РТ.
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