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Сотрудники полиции установили факт получения незаконного денежного вознаграждения

Сотрудниками Управления экономической безопасности  и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан выявлен факт получения незаконного денежного вознаграждения судебным приставом-исполнителем Менделеевского районного отделения судебных приставов ГУ ФССП по РТ.

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