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«Интер» вышел в 1/2 финала Кубка Италии в 4-й раз подряд. Ранее была серия из трех вылетов в 1/4

«Интер» обыграл «Аталанту» (1:0) в 1/4 финала Кубка Италии. Миланцы вышли в полуфинал турнира в 4-й раз подряд.

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