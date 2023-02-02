NYT: США могут попытаться через другие страны передать Украине самолеты F-16

Отказ США от передачи Украине истребителей может иметь временный характер, пишет The New York Times. В публикации говорится, что США и ЕС обсуждают возможность одобрить поставки самолетов F-16 через другие страны, например, Данию или Нидерланды.
Отказ США от передачи Украине истребителей может иметь временный характер, пишет The New York Times. В публикации говорится, что США и ЕС обсуждают возможность одобрить поставки самолетов F-16 через другие страны, например, Данию или Нидерланды.
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