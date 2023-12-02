Скандального певца Шарлота арестовали на 2 месяца

Самарский суд арестовал на 2 месяца, до 24 января, скандально известного певца Шарлота. Скандальный певец обвиняется в оскорблении чувств верующих, в уничижении госсимволов, реабилитации нацизма В ходе суда по выбору ему меры пресечения, Шарлот свою вину признал и зачитал стихотворение о своей любви к России.