ФК «Орёл» дома примет питерское «Динамо»

1 июня в Орле на стадионе имени Ленина состоится очередная игра ФК «Орёл». Соперником орловской команды в рамках 10 тура Второй лиги Б станет ФК «Динамо-СПб», являющийся одним из лидеров турнира на сегодняшний день.
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