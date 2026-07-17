Макрон заявил, что видит в Китае военную и экономическую угрозу для Европы Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя совместное за.
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Макрон заявил, что видит в Китае военную и экономическую угрозу для Европы Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя совместное за.
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