Рынок труда в США в 2024 году может быть во многом похож на допандемийный год

По словам Ника Банкера, директора по экономическим исследованиям компании Indeed, более высокая доля рабочей силы, рост заработной платы и сильный сектор здравоохранения подталкивают рынок труда США к тенденциям, существовавшим до пандемии, при этом он полагает, что такая тенденция сохранится и в следующем году, пишет Quartz.
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