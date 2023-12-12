Рынок труда в США в 2024 году может быть во многом похож на допандемийный год

По словам Ника Банкера, директора по экономическим исследованиям компании Indeed, более высокая доля рабочей силы, рост заработной платы и сильный сектор здравоохранения подталкивают рынок труда США к тенденциям, существовавшим до пандемии, при этом он полагает, что такая тенденция сохранится и в следующем году, пишет Quartz.