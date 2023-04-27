Первый теплоход с зерном отправился из морского порта Высоцк в Африку

Перевалку зерна на судно осуществляли с помощью специальных вагонов-хопперов. Первый теплоход с более чем 25 тысячами тоннами пшеницы отправили из нового зернового терминала в морском порту Высоцк в Ленобласти в одну из африканских стран.
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