В День России восемь музеев будут работать бесплатно

Завтра, в День России, жителей Екатеринбурга ждет обширная культурная программа. Восемь городских музеев с 12:00 до 18:00 примут посетителей бесплатно, в Историческом сквере будут петь хором, а в парке Маяковского покажут мультфильмы и кино.