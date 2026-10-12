The Telegraph: сделка России и США по дизелю имеет зловещий подтекст для Украины

Сделка между Россией и Соединенными Штатами о поставках дизельного топлива имеет «зловещий» подтекст для Украины, поскольку теперь атаки ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам будут восприниматься Вашингтоном как удар по американским автомобилистам.