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Регион 29

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3 сентября в Архангельской области осадков не ожидается

Температура воздуха — от +17° до +22°.Температура воздуха — от +17° до +22°.Синоптики обещают переменную облачность и ветер северных направлений 3-8 метров в секунду, В течение дня преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман.

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