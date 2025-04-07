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Царьград

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И мало, и дорого: Россия нанесла решающий удар по рынкам Эстонии и Финляндии

И мало, и дорого: Россия нанесла решающий удар по рынкам Эстонии и Финляндии

Финляндия и Эстония столкнулись с дефицитом говядины. Причём, решающий удар по рынкам нанесла Россия.

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